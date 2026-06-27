Ферстаппен: отправлюсь в Тибет, собираюсь два месяца релаксировать, как Будда
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Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что ему непросто сохранять спокойствие на фоне различных проблем с машиной по ходу нынешнего сезона. В квалификации Гран-при Австрии Ферстаппен попал в аварию в конце третьего сегмента, отметив, что был удивлён поведением автомобиля. Нидерландец будет стартовать в гонке пятым.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295
«Так весь год… Думаю, в конце года я отправлюсь в Тибет. Собираюсь два месяца релаксировать, как Будда. Этот регламент очень сложный в ряде вещей. Например, ты выезжаешь с пит-лейна и глохнешь. Ты просто должен считать до 10. Или до 100», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.
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