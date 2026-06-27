Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис — о шестой позиции в квалификации: мы сейчас примерно на этом месте в пелотоне

Норрис — о шестой позиции в квалификации: мы сейчас примерно на этом месте в пелотоне
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, занявший шестое место в квалификации Гран-при Австрии, прокомментировал свой результат.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295

«В целом день получился хорошим, и шестое место — результат, до которого нам не так далеко. Легко смотреть на времена в тренировках и надеяться на большее, но мы знаем, что машины впереди сильны, видели это на протяжении всего сезона. Реально сейчас примерно на этом месте в пелотоне, но у нашего болида есть сильные стороны, которые мы постараемся использовать. Мы достаточно близки, чтобы завтра побороться.

Гонка будет невероятно жаркой, и износ шин станет ключевым фактором, примерно как в Барселоне. Многое может решить стратегия и пит‑стопы. Если грамотно проведём гонку и воспользуемся любыми возможностями, у нас будут шансы на хороший результат», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Сейчас читают:
Что это было?! Расселл украл поул «Феррари» после аварии Ферстаппена
Что это было?! Расселл украл поул «Феррари» после аварии Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android