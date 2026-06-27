Норрис — о шестой позиции в квалификации: мы сейчас примерно на этом месте в пелотоне

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, занявший шестое место в квалификации Гран-при Австрии, прокомментировал свой результат.
«В целом день получился хорошим, и шестое место — результат, до которого нам не так далеко. Легко смотреть на времена в тренировках и надеяться на большее, но мы знаем, что машины впереди сильны, видели это на протяжении всего сезона. Реально сейчас примерно на этом месте в пелотоне, но у нашего болида есть сильные стороны, которые мы постараемся использовать. Мы достаточно близки, чтобы завтра побороться.
Гонка будет невероятно жаркой, и износ шин станет ключевым фактором, примерно как в Барселоне. Многое может решить стратегия и пит‑стопы. Если грамотно проведём гонку и воспользуемся любыми возможностями, у нас будут шансы на хороший результат», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».
- 27 июня 2026
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