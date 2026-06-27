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Стало известно, почему после аварии Ферстаппена не вывесили сразу двойные жёлтые флаги

Стало известно, почему после аварии Ферстаппена не вывесили сразу двойные жёлтые флаги
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Обозреватель Формулы-1 Крис Медланд рассказал, почему гоночная дирекция Гран-при Австрии Формулы-1 после аварии пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена не стала сразу вывешивать двойные жёлтые флаги, что не позволило бы представителю «Мерседеса» Джорджу Расселлу завершить быстрый круг и завоевать поул-позишен.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295

«Причина, по которой круг Расселла не был удалён, в том, что одиночный жёлтый флаг был расширен до двойного через 15 секунд. Джордж полностью поднял ногу на подходе (примерно на 100 метров раньше) и нажал на педаль позднее на выходе, так что стюарды посчитали это существенной реакцией.

Задержка на 15 секунд — вот вопрос, который у меня был. Но мне сказали, что в гоночной дирекции спорили, можно ли оставить одиночный жёлтый флаг с учётом большой зоны вылета, чтобы позволить остальным завершить быстрые круги. Однако в итоге решили вывесить двойные жёлтые из соображений безопасности», — написал Медланд в своём аккаунте в соцсетях.

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