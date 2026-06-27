Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Отражает наше текущее положение». Пиастри — о седьмом месте в квалификации на ГП Австрии

«Отражает наше текущее положение». Пиастри — о седьмом месте в квалификации на ГП Австрии
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, занявший седьмое место в квалификации Гран-при Австрии, прокомментировал собственное выступление.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295

«Сегодняшний результат, на мой взгляд, реально отражает наше текущее положение. Мы хорошо поработали, чтобы выжать максимум из машины, и на протяжении всего уикенда времена круга у меня и у Ландо [Норриса] были невероятно близки — это говорит о том, что мы почти полностью раскрыли потенциал болида. К сожалению, нам не хватает совсем немного скорости по сравнению с ближайшими соперниками. Видно, что у «Мерседеса» есть преимущество, да и «Феррари» сильны, — так что мы понимаем, над чем нужно работать.

Впереди гонка в жарких условиях, поэтому управление износом шин будет абсолютно ключевым, тем более борьба в темпе гонки будет очень плотной. Мы проанализируем всё сегодня ночью и посмотрим, что можно сделать с точки зрения стратегии. Приложим все усилия и посмотрим, чего сможем добиться», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

Читать далее:
Норрис — о шестой позиции в квалификации: мы сейчас примерно на этом месте в пелотоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android