«Отражает наше текущее положение». Пиастри — о седьмом месте в квалификации на ГП Австрии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, занявший седьмое место в квалификации Гран-при Австрии, прокомментировал собственное выступление.
«Сегодняшний результат, на мой взгляд, реально отражает наше текущее положение. Мы хорошо поработали, чтобы выжать максимум из машины, и на протяжении всего уикенда времена круга у меня и у Ландо [Норриса] были невероятно близки — это говорит о том, что мы почти полностью раскрыли потенциал болида. К сожалению, нам не хватает совсем немного скорости по сравнению с ближайшими соперниками. Видно, что у «Мерседеса» есть преимущество, да и «Феррари» сильны, — так что мы понимаем, над чем нужно работать.
Впереди гонка в жарких условиях, поэтому управление износом шин будет абсолютно ключевым, тем более борьба в темпе гонки будет очень плотной. Мы проанализируем всё сегодня ночью и посмотрим, что можно сделать с точки зрения стратегии. Приложим все усилия и посмотрим, чего сможем добиться», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».
- 27 июня 2026
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