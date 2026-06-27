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WRC — восьмой этап, третий день — сезон-2026. Ралли Акрополис в Греции

Нёвилль опережает Ожье на 4,1 секунды перед финальным днём Ралли Акрополис в Греции
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Пилот «Хёндэ» Тьерри Нёвилль сохранил лидерство по итогам субботы на Ралли Акрополис в Греции — восьмом этапе чемпионата мира по ралли (WRC). Перед заключительным днём бельгиец опережает девятикратного чемпиона мира Себастьена Ожье («Тойота») на 4,1 секунды.

WRC 2026. Этап 8, Лутраки, Греция
Ралли Греции. Общий зачёт
27 июня 2026, суббота. 12:59 МСК
Окончено
1
Тьерри Нёвиль
Hyundai Shell Mobis WRT
2:20:28.2
2
Себастьен Ожье
Toyota Gazoo Racing WRT
+3.7
3
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+56.0

Нёвилль начал день с преимуществом в 9,7 секунды, однако на протяжении всей субботы соперники обменивались лучшими временами на спецучастках. В какой-то момент отрыв лидера снова вырос до 10,8 секунды, но победа Ожье на заключительном СУ Menalo Mt позволила французу сократить разрыв до минимума.

Третье место занимает пилот «Тойоты» Такамото Кацута, уступающий лидеру две минуты 17 секунд. Японец поднялся на подиум после того, как гонщик «Хёндэ» Адриен Фурмо потерял время из-за замены колеса на укороченном спецучастке Ghymno. Однако на последнем допе дня Фурмо сумел вернуть себе четвёртую позицию, всего на одну секунду опередив пилота «М-Спорт Форд» Джоша Макэрлина.

Лидер чемпионата Эльфин Эванс («Тойота») продолжает испытывать проблемы. На заключительном спецучастке дня валлиец был вынужден остановиться для замены переднего правого колеса, потеряв одну минуту 50,2 секунды и откатившись на седьмое место общего зачёта.

WRC. Сезон-2026. Ралли Акрополис в Греции. Общий зачёт после 13 СУ:

1. Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 02:40:18.7.
2. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +4.1.
3. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:17.0
4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:00.6.
5. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +3:01.6.
6. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +4:38.3.
7. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +4:43.1.
8. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +5:17.8.
9. Андреас Миккельсен (Skoda Fabia RD Rally2) +5:54.6.
10. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +6:08.5.

В воскресенье экипажам предстоит преодолеть четыре заключительных спецучастка, включая финальный Wolf Power Stage в Лутраки.

Предыдущий день:
Нёвиль лидирует на Ралли Греции WRC. Ожье — второй, Сольберг — 29-й
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