Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Предварительная стартовая решётка Гран-при Австрии Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Австрии Формулы-1
Комментарии

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку гонки Гран-при Австрии Формулы-1, которая стартует в воскресенье, 28 июня, в 16:00 мск. В решётке нет никаких изменений по сравнению с результатами квалификации.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Австрии. Предварительная стартовая решётка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
6. Ландо Норрис («Макларен»).
7. Оскар Пиастри («Макларен»).
8. Исак Хаджар («Ред Булл»).
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
11. Пьер Гасли («Альпин»).
12. Габриэл Бортолето («Ауди»).
13. Оливер Берман («Хаас»).
14. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
15. Эстебан Окон («Хаас»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»).
18. Алекс Албон («Уильямс»).
19. Серхио Перес («Кадиллак»).
20. Валттери Боттас («Кадиллак»).
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Материалы по теме
Что это было?! Расселл украл поул «Феррари» после аварии Ферстаппена
Что это было?! Расселл украл поул «Феррари» после аварии Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android