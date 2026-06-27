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Хэмилтон: по чистой скорости не можем бороться за победу, но есть шанс за счёт стратегии

Хэмилтон: по чистой скорости не можем бороться за победу, но есть шанс за счёт стратегии
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, занявший третье место в квалификации Гран-при Австрии, оценил шансы команды на победу в гонке.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295

«Можем ли мы бороться за победу? По чистой скорости — нет: «Мерседес» был очень быстр. Но, возможно, шанс появится за счёт стратегии.

Думаю, победа — это сложная задача, так что нам нужно выжать максимум очков для команды и постараться удержать позади хотя бы одну машину «Мерседеса», если получится. А если удастся оставить позади обе — это будет просто отлично.

Мы отлично поработали в этот уикенд. Вчера мы заметно отставали и не до конца понимали почему, но внесли изменения и сократили отставание. К сожалению, мой первый заезд в Q3 получился неидеальным», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.

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Комментарии
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