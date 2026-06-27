Хэмилтон: по чистой скорости не можем бороться за победу, но есть шанс за счёт стратегии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, занявший третье место в квалификации Гран-при Австрии, оценил шансы команды на победу в гонке.

«Можем ли мы бороться за победу? По чистой скорости — нет: «Мерседес» был очень быстр. Но, возможно, шанс появится за счёт стратегии.

Думаю, победа — это сложная задача, так что нам нужно выжать максимум очков для команды и постараться удержать позади хотя бы одну машину «Мерседеса», если получится. А если удастся оставить позади обе — это будет просто отлично.

Мы отлично поработали в этот уикенд. Вчера мы заметно отставали и не до конца понимали почему, но внесли изменения и сократили отставание. К сожалению, мой первый заезд в Q3 получился неидеальным», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.