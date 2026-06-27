Мекис: «Ред Булл» полностью берёт на себя ответственность за аварию Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал аварию четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и пилота команды Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Австрии.

«Самое главное — после этой насыщенной квалификационной сессии то, что с Максом всё в порядке. Он показал отличный результат в первом заезде в Q3, а в финальном ехал очень быстро — вплоть до того момента, как потерял контроль над машиной в девятом повороте.

Динамика инцидента была довольно необычной: мы потеряли аэродинамическую эффективность задней части болида, из‑за чего у Макса просто не осталось шансов справиться с ситуацией. Команда полностью берёт на себя ответственность за произошедшее и приносит Максу свои извинения», — приводит слова Мекиса пресс-служба «Ред Булл».