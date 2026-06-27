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Мекис: «Ред Булл» полностью берёт на себя ответственность за аварию Ферстаппена

Мекис: «Ред Булл» полностью берёт на себя ответственность за аварию Ферстаппена
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал аварию четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и пилота команды Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Австрии.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295

«Самое главное — после этой насыщенной квалификационной сессии то, что с Максом всё в порядке. Он показал отличный результат в первом заезде в Q3, а в финальном ехал очень быстро — вплоть до того момента, как потерял контроль над машиной в девятом повороте.

Динамика инцидента была довольно необычной: мы потеряли аэродинамическую эффективность задней части болида, из‑за чего у Макса просто не осталось шансов справиться с ситуацией. Команда полностью берёт на себя ответственность за произошедшее и приносит Максу свои извинения», — приводит слова Мекиса пресс-служба «Ред Булл».

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