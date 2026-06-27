Макс Ферстаппен объяснил причину аварии в квалификации Гран-при Австрии
Поделиться
Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал аварию в третьем сегменте квалификации Гран-при Австрии, из-за которой не смог завершить свою быструю попытку.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295
«На втором круге машина стала вести себя немного резко, и в шестом повороте у меня случился сильный занос. В девятом повороте резко пропала сцепка задней части машины с трассой — и болид развернуло на высокой скорости. У меня был неконтролируемый разворот, руль полностью заблокировался. Из‑за повреждений в задней части болида мы потеряли аэродинамическую эффективность — именно это и стало причиной проблемы. Машину развернуло — и ситуация, к сожалению, вышла из‑под моего контроля», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.
Комментарии
- 27 июня 2026
-
23:04
-
23:00
-
22:42
-
21:43
-
21:13
-
21:05
-
20:35
-
20:31
-
20:20
-
20:02
-
19:48
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:04
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:36
-
18:10
-
17:55
-
16:39
-
16:25
-
15:59
-
15:12
-
14:32
-
14:06
-
13:58
-
13:48
-
12:58
-
12:35
-
11:47
-
11:22
-
11:00
-
10:39