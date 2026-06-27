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Макс Ферстаппен объяснил причину аварии в квалификации Гран-при Австрии

Макс Ферстаппен объяснил причину аварии в квалификации Гран-при Австрии
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал аварию в третьем сегменте квалификации Гран-при Австрии, из-за которой не смог завершить свою быструю попытку.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295

«На втором круге машина стала вести себя немного резко, и в шестом повороте у меня случился сильный занос. В девятом повороте резко пропала сцепка задней части машины с трассой — и болид развернуло на высокой скорости. У меня был неконтролируемый разворот, руль полностью заблокировался. Из‑за повреждений в задней части болида мы потеряли аэродинамическую эффективность — именно это и стало причиной проблемы. Машину развернуло — и ситуация, к сожалению, вышла из‑под моего контроля», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

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Комментарии
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