Расселл поддержал решение ФИА оставить одни жёлтые флаги после аварии Ферстаппена

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поддержал решение дирекции гонки использовать один жёлтый флаг после аварии пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в третьем сегменте квалификации Гран-при Австрии.

Именно во время действия одного жёлтого флага британец проехал свой решающий круг и завоевал поул-позицию. По словам Расселла, он сбросил скорость перед девятым поворотом, но не увидел разбитый болид, так как тот находился далеко за пределами трассы.

«Это поворот с хорошим обзором. Я сильно сбросил скорость и собирался оценить ситуацию, как только доберусь до поворота, есть ли там машина. Но поскольку был один жёлтый флаг, я был почти уверен, что опасности нет.

Как только я вошёл в поворот, впереди уже горел зелёный, и я даже подумал, что машина продолжила движение, потому что вообще её не видел. Она оказалась настолько далеко за пределами трассы, что я её вообще не заметил. Только потом, посмотрев повтор, я увидел, что она сильно врезалась в стену. Так что рад, что здравый смысл меня не подвёл.

Думаю, в той ситуации один жёлтый был правильным решением. Двойной жёлтый означает «непосредственная опасность». Если сбросить скорость за 100 метров до поворота или при одном жёлтом флаге — ты точно не потеряешь контроль над машиной.

Что касается Ферстаппена, он оказался так далеко у стены только потому, что шёл в атаке и потерял управление. Так что, на мой взгляд, одиночный жёлтый был уместен. Считаю, что сделал всё правильно и полностью контролировал ситуацию — это совсем другая история по сравнению с двойным жёлтым», — приводит слова Расселла издание RaceFans.