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Марко объяснил, почему не приехал на домашний этап «Ред Булл» в Австрии

Марко объяснил, почему не приехал на домашний этап «Ред Булл» в Австрии
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Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему пропустил домашний для команды Гран-при Австрии, а также опроверг слухи о конфликте с нынешним руководством коллектива.

«Я ни от кого не скрываюсь. Я решил завершить свою работу после 30 лет в Формуле-1. Это означает полностью уйти. Я хочу сделать шаг назад. Именно поэтому в этом сезоне я не посетил ни одной гонки и намерен придерживаться этого решения и дальше.

Да, безусловно, тяжело пропускать домашний этап «Ред Булл». Но я человек, который всегда придерживается своих принципов. Сейчас я занимаюсь новыми проектами в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса. Этого более чем достаточно, чтобы занимать всё моё время.

Слежу ли я за гонками? Да, конечно. После того как появились все эти новые технические решения и изменения в конструкции машин, я снова начал смотреть даже свободные заезды и квалификации», — приводит слова Марко издание Nextgen-Auto.

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