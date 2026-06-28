Леклер отверг версию о развитии машины «Феррари» под Хэмилтона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не считает нынешние различия в результатах с Льюисом Хэмилтоном следствием того, что команда развивает машину в соответствии с предпочтениями британца.

«Честно говоря, я совершенно не думаю, что это так. Дело не в том, что мне некомфортно за рулём машины этого года. Просто в Монреале, а особенно в Монако, мы столкнулись с некоторыми очень непростыми проблемами. Именно тогда я немного потерял уверенность в машине, но не в самой концепции машины. В прошлом году у меня был очень сильный сезон, и над этим проектом мы работали всей командой. Здесь не бывает так, что мы идём в одном направлении ради одного пилота или ради другого.

Как я уже говорил раньше, эти машины очень сильно отличаются друг от друга, но сегодня у нас есть большая свобода в настройках, позволяющая адаптировать машину под стиль пилотирования каждого гонщика. Поэтому я не чувствую, что в этом отношении меня что-то ограничивает, и не думаю, что эта проблема сохранится надолго. По крайней мере, очень на это надеюсь.

После тех изменений, которые мы внесли, в Барселоне я чувствовал себя значительно лучше. Не думаю, что всё это связано между собой, и я не чувствую себя менее уверенно за рулём этой машины, чем за рулём прошлогодней. Просто были эти две-три гонки, в частности в Канаде и Монако, когда мне не хватало уверенности. Кроме того, в воскресенье в Монако и Испании у нас возникли технические проблемы. В итоге за три уикенда мы потеряли очень много очков, и это, конечно, неприятное чувство. Но я с нетерпением жду этот уикенд и постараюсь оставить всё это позади», — приводит слова Леклера издание PlanetF1.