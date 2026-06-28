«Наверное, у них стоит печатный станок для денег». Алонсо — об обновлениях соперников

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо с иронией высказался о количестве обновлений, которые конкуренты продолжают привозить на этапы Формулы-1.

«Похоже, у нас нет денег на бесконечные обновления, как у других команд. Удивительно каждую пятницу открывать страницу ФИА и видеть, сколько новинок они привозят. Наверное, у них на базе стоит печатный станок для денег», — приводит слова Алонсо испанское издание AS.

Ранее пилот «Астон Мартин» раскрывал, что команда не планирует привозить большие обновления болида до конца лета. Напомним, «Ред Булл» привезли крупный пакет новых элементов машины к домашнему этапу в Австрии.