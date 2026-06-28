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Ральф Шумахер: Сайнс станет одним из самых востребованных пилотов Формулы-1

Ральф Шумахер: Сайнс станет одним из самых востребованных пилотов Формулы-1
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что пилот команды «Уильямс» Карлос Сайнс окажется одним из самых востребованных гонщиков на рынке, если станет доступен для других команд.

«Я считаю, что сейчас это самый горячий кадровый вопрос в Формуле-1.

Карлос Сайнс — один из тех пилотов, которые отличаются стабильностью, скоростью, редко допускают ошибки и пользуются репутацией гонщика, способного двигать команду вперёд. Сейчас у него очень хорошие шансы получить место в другой команде. Да, я считаю, что он на это способен. Он очень аналитичный пилот.

Поэтому повторю ещё раз: я убеждён, что сейчас у Карлоса Сайнса есть достаточно привлекательные предложения и что он хочет покинуть «Уильямс». И я могу это понять», — приводит слова Шумахера GrandPrix.

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