Cтартовая решётка Гран-при Австрии Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию стартовую решётку гонки Гран-при Австрии Формулы-1, которая стартует сегодня, 28 июня, в 16:00 мск. В решётке нет никаких изменений по сравнению с результатами квалификации. «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1. Гран-при Австрии. Стартовая решётка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

6. Ландо Норрис («Макларен»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Исак Хаджар («Ред Булл»).

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

11. Пьер Гасли («Альпин»).

12. Габриэл Бортолето («Ауди»).

13. Оливер Берман («Хаас»).

14. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

15. Эстебан Окон («Хаас»).

16. Франко Колапинто («Альпин»).

17. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»).

18. Алекс Албон («Уильямс»).

19. Серхио Перес («Кадиллак»).

20. Валттери Боттас («Кадиллак»).

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).