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Хэмилтон раскрыл, за счёт чего «Феррари» может побороться за победу в Австрии

Хэмилтон раскрыл, за счёт чего «Феррари» может побороться за победу в Австрии
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает, что у команды остаются шансы навязать борьбу «Мерседесу» в гонке Гран-при Австрии, несмотря на преимущество соперников в скорости.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Думаю, по ходу этого уикенда мы не были уверены, что сможем бороться за победу. На протяжении большей части уикенда эти парни из «Мерседеса» были быстрее нас примерно на шесть десятых секунды. За ночь мы сократили отставание на три десятых, но всё ещё уступаем около трёх десятых, а точнее чуть больше двух десятых.

Бороться с ними будет очень сложно, но впереди длинный разгон до третьего поворота, и, надеюсь, вместе мы сможем навязать им борьбу. Здорово, что рядом стартует и Шарль, потому что, надеюсь, мы сможем вместе выстроить стратегию и оказать на них давление», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

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