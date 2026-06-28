Цолов с повреждениями болида выиграл гонку Формулы-2 в Австрии, Херта — последний

В воскресенье, 28 июня, на автодроме в Шпильберге, Австрия, состоялась основная гонка шестого этапа сезона-2026 Формулы-2, победу в которой одержал болгарский гонщик Никола Цолов из команды «Кампос». Вторым финишировал итальянец Габриеле Мини из «МП Мотоспорт». Третий — немец Оливер Гёте («МП Мотоспорт»).
В борьбе ирландец Алекс Данн начал обгонный манёвр на Николу Цолова, в результате которого болгарский гонщик лишился правой торцевой пластины.
Формула-2. Австрия:
1. Никола Цолов («Кампос») — 40 кругов.
2. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +3.9.
3. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +12.1.
4. Рафаэл Камара («Инвикта») +14.9.
5. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +15.5.
6. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +16.9.
7. Алекс Данн («Роден») +20.7.
8. Ноэль Леон («Кампос») +21.3.
9. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +21.8.
10. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +22.4.
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