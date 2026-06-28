Антонелли подверг сомнению решение гоночной дирекции в квалификации Гран-при Австрии

Лидер чемпионата и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о действиях дирекции гонки во время квалификации Гран-при Австрии после аварии гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Напомним, после неё гоночная дирекция вывесила одиночный жёлтый флаг.

«Думаю, двойных жёлтых флагов было бы достаточно, потому что в такой ситуации всё равно нужно прерывать быстрый круг. Но, безусловно, этот момент необходимо пересмотреть. Особенно если подобное происходит в скоростном повороте. Если речь идёт о медленном повороте, то одного жёлтого флага ещё может быть достаточно. Но в быстром повороте сразу должны показываться двойные жёлтые флаги.

На выходе из быстрого поворота машина стояла в отбойнике. Поэтому я не понимаю, почему двойные жёлтые флаги не появились сразу. Это очень скоростной поворот, и, если в этот же момент кто-то тоже вылетит с трассы, всё может закончиться очень плохо. Поэтому ситуация получилась немного странной. Но что есть, то есть», — приводит слова Антонелли портал RacingNews365.