Стелла раскрыл проблемы на машине Норриса в квалификации Гран-при Австрии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла объяснил, почему механикам команды пришлось в срочном порядке ремонтировать машину действующего чемпиона Ландо Норриса по ходу квалификации Гран-при Австрии.

«Сначала нам показалось, что в воздуховоде тормозов появилась трещина, которую можно устранить с помощью клея. Мы попробовали это сделать, но затем, кажется, во время второй попытки в первом сегменте квалификации увидели, что трещина продолжила распространяться, несмотря на клей.

В какой-то момент мы решили заменить деталь. Мы знали, что на это потребуется около 10 минут, поэтому хотели завершить предыдущий выезд вовремя, чтобы успеть установить новую деталь и вновь выпустить машину на трассу. Мы пытались выяснить, не связано ли это с использованием какого-то конкретного поребрика, но не обнаружили ничего необычного.

Поэтому считаем, что повреждение могло возникнуть где-то в другом месте, возможно, ещё во время тренировок, а затем постепенно увеличивалось по ходу квалификации. При этом на машине Оскара такой проблемы не было, как её не было и вчера. Поэтому мы решили, что нет необходимости как-либо ограничивать траекторию прохождения поворотов. Нужно было просто ехать настолько быстро, насколько это возможно», — приводит слова Стеллы портал RacingNews365.