Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Петров: Расселл воспользовался невероятным шансом. Нужно периодически читать правила

Петров: Расселл воспользовался невероятным шансом. Нужно периодически читать правила
Комментарии

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров поддержал действия Джорджа Расселла на финальной попытке третьего сегмента квалификации Гран-при Австрии. Пилот «Мерседеса» не бросил боевой круг после аварии Макса Ферстаппена.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295

«Очень интересно закончилась квалификация в Австрии. Все наверное будут обсуждать эпизод в третьем сегменте, когда Расселл под жёлтыми флагами смог показать поул. Вкратце здесь это дело сейчас разложу.

Правила. Если есть опасность, то используется жёлтый флаг, тебе достаточно будет 0.2, 0.3, 0.5 секунды скинуть в данном повороте и тебя не оштрафуют. Но это также остаётся на усмотрение судей. Они быстро приняли решение и оставили Расселла на поуле, значит, их всё устроило. Расселл достаточно снизил скорость, даже по звуку, в принципе, было слышно, что он на одну передачу проехал ниже. Если бы было два жёлтых флага, то уже оштрафовали бы в любом случае. Он воспользовался таким невероятным шансом, что не сделали другие. Нужно периодически читать правила. Мы стараемся каждый раз перед стартом освежить память о всех правилах, потому что это может пригодиться в гонке», — написал Петров в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Как так вышло, что гонщика «Мерседеса» не лишили поула? Конкуренты из «Феррари» озадачены
Как так вышло, что гонщика «Мерседеса» не лишили поула? Конкуренты из «Феррари» озадачены
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android