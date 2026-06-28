Петров: Расселл воспользовался невероятным шансом. Нужно периодически читать правила

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров поддержал действия Джорджа Расселла на финальной попытке третьего сегмента квалификации Гран-при Австрии. Пилот «Мерседеса» не бросил боевой круг после аварии Макса Ферстаппена.

«Очень интересно закончилась квалификация в Австрии. Все наверное будут обсуждать эпизод в третьем сегменте, когда Расселл под жёлтыми флагами смог показать поул. Вкратце здесь это дело сейчас разложу.

Правила. Если есть опасность, то используется жёлтый флаг, тебе достаточно будет 0.2, 0.3, 0.5 секунды скинуть в данном повороте и тебя не оштрафуют. Но это также остаётся на усмотрение судей. Они быстро приняли решение и оставили Расселла на поуле, значит, их всё устроило. Расселл достаточно снизил скорость, даже по звуку, в принципе, было слышно, что он на одну передачу проехал ниже. Если бы было два жёлтых флага, то уже оштрафовали бы в любом случае. Он воспользовался таким невероятным шансом, что не сделали другие. Нужно периодически читать правила. Мы стараемся каждый раз перед стартом освежить память о всех правилах, потому что это может пригодиться в гонке», — написал Петров в своём телеграм-канале.