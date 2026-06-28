«Серьёзная борьба со всех сторон». Расселл оценил расклад сил перед гонкой ГП Австрии

Пилот «Мерседеса» и обладатель поул-позиции Джордж Расселл поделился ожиданиями от гонки Гран-при Австрии.

«Эти парни [из «Феррари»] очень быстры, так что, когда они будут рядом, нам придётся непросто. Мы увидели в Барселоне, каким отличным темпом обладал Льюис [Хэмилтон]. Думаю, им будет непросто обогнать нас на прямых, потому что у нас есть преимущество в максимальной скорости. Но в поворотах преимущество уже на их стороне. И, если они разделят стратегии или начнут оказывать на нас давление, удержаться впереди может оказаться непросто.

И, конечно, Кими [Антонелли] тоже будет очень быстрым. Пилоты «Макларена» выглядят очень конкурентоспособными. Не знаю, каким получился последний круг Макса, но он тоже был совсем рядом благодаря новым обновлениям «Ред Булл». Так что нас ждёт серьёзная борьба со всех сторон», — приводит слова Рассела издание GPblog.