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Леклер: если будет возможность победить, я сделаю всё, чтобы ею воспользоваться

Леклер: если будет возможность победить, я сделаю всё, чтобы ею воспользоваться
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер позитивно настроен на предстоящую гонку Гран-при Австрии, которую монегаск начнёт с первого ряда.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Шансы на победу? Очень на это надеюсь. Но ситуация довольно необычная, потому что вчера для команды выдался очень тяжёлый день. Думаю, у всей команды были серьёзные проблемы, а сегодня мы сделали большой шаг вперёд. Я не ожидал, и, думаю, команда тоже не ожидала, что мы окажемся впереди «Макларена» и настолько близко к «Мерседесу». Так что это приятный сюрприз.

Что касается самой гонки, то, думаю, к завтрашнему дню мы сделали шаг вперёд в работе с машиной. Будет ли этого достаточно, чтобы бороться с «Мерседесом»? Сомневаюсь. Но если представится возможность [победить], я сделаю всё, чтобы ею воспользоваться», — приводит слова Леклера портал Total Motorsport.

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