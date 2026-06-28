Лидер чемпионата MotoGP Бедзекки упал в начале Гран-при Нидерландов
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Лидер личного зачёта в MotoGP итальянец Марко Бедзекки упал на втором круге дистанции Гран-при Нидерландов.
MotoGP 2026. Этап 11, Ассен, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка
28 июня 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Аи Огура
Aprilia
40:21.905
2
Рауль Фернандес
Aprilia
+2.004
3
Хорхе Мартин
Aprilia
+3.512
Фото: Кадр из трансляции
Бедзекки стартовал с третьей позиции, но в борьбе уступил её Марку Маркесу. Теперь Хорхе Мартин, который лидировал в гонке на момент падения, может обогнать Бедзекки в личном зачете, если сможет закончить дистанцию на седьмом месте и выше.
Места в гонке на момент публикации новости:
1. Хорхе Мартин («Априлья»).
2. Рауль Фернандес («Априлья»).
3. Марк Маркес («Дукати»).
4. Аи Огура («Априлья»).
5. Педро Акоста («КТМ»).
6. Франческо Баньяя («Дукати»).
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).
8. Фабио Куартараро («Ямаха»).
9. Алекс Маркес («Дукати»).
10. Энеа Бастьянини («КТМ»).
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