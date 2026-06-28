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Ульяновск принимает второй этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series

Ульяновск принимает второй этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series
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Региональная лига VOLGA серии Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series приближается к экватору сезона. Сегодня, 28 июня, в Ульяновске проходит второй из трёх этапов календаря, который может серьёзно изменить расстановку сил в общем зачёте.

После открытия сезона в Самаре лидерство захватил Андрей Четвериков (Самара) на Nissan Skyline R32, набравший 271 балл. Ближайшими преследователями остаются Ленар Узбеков (Оренбург) на BMW E36 и Максим Иванов (Самара) на Toyota GT86, поэтому борьба за победу в лиге ещё далека от завершения.

Промежуточное положение в личном зачёте:

  • Андрей Четвериков (Самара, Nissan Skyline R32) — 271 балл;
  • Ленар Узбеков (Оренбург, BMW E36) — 192 балла;
  • Максим Иванов (Самара, Toyota GT86) — 151 балл.

Серия LITE отличается от профессионального дивизиона PRO своей концепцией. Если серия PRO объединяет сильнейших пилотов страны и проводит этапы на крупнейших спортивных аренах России, то региональные лиги созданы как максимально доступная площадка для входа в автоспорт. При наличии заднеприводного автомобиля, соответствующего техническому регламенту, попробовать свои силы здесь может практически любой автолюбитель. Благодаря этому на старт регулярно выходят как опытные спортсмены, так и дебютанты, только начинающие соревновательную карьеру.

Этап в Ульяновске проходит на площадке «Арт-Ульяновск Правый Берег» в рамках программы Дня молодёжи. Помимо заездов, организаторы подготовили выставку автомобилей, чемпионат по автозвуку, чемпионат по армрестлингу и другие тематические активности.

После соревнований в Ульяновске участников региональной лиги VOLGA будет ждать решающий этап сезона, который состоится 9 августа в Самаре. Именно там определится победитель лиги и обладатель путёвки в Суперфинал Yuka Drive Gymkhana.

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