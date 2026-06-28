Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

MotoGP — Гран-при Нидерландов — основная гонка — результаты

Огура впервые выиграл гонку MotoGP на Гран-при Нидерландов. Мартин возглавил личный зачёт
Комментарии

В воскресенье, 28 июня, на автодроме в Ассене состоялась основная гонка 11-го этапа MotoGP сезона-2026, победа в которой досталась японскому гонщику Аи Огуре («Трэкхаус»/«Априлья»). Второе время показал напарник Огуры испанец Рауль Фернандес («Трэкхаус»/«Априлья»). Третий — Хорхе Мартин («Априлья»).

MotoGP 2026. Этап 11, Ассен, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка
28 июня 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Аи Огура
Aprilia
40:21.905
2
Рауль Фернандес
Aprilia
+2.004
3
Хорхе Мартин
Aprilia
+3.512

Для Огуры эта победа оказалось первой в карьере MotoGP и первой победой японского пилота с 2004 года (Макото Тамада, Гран-при Японии 2004 года).

Хорхе Мартин возглавил таблицу личного зачёта, имея на своём счету 193 очка, после падения Марко Бедзекки в начале дистанции Гран-при Нидерландов.

MotoGP. 11-й этап. Гран-при Нидерландов. Основная гонка (топ-10):

1. Аи Огура («Априлья») — 26 кругов
2. Рауль Фернандес («Априлья») +2.004.
3. Хорхе Мартин («Априлья») +3.512.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +9.315.
5. Алекс Маркес («Дукати») +10.140.
6. Энеа Бастьянини («КТМ») +10.338.
7. Марк Маркес («Дукати») +10.488.
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +19.039.
9. Брэд Биндер («КТМ») +19..383.
10. Алекс Ринс («Ямаха») +20.302.

Материалы по теме
Фото
Лидер чемпионата MotoGP Бедзекки упал в начале Гран-при Нидерландов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android