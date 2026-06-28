Огура впервые выиграл гонку MotoGP на Гран-при Нидерландов. Мартин возглавил личный зачёт

В воскресенье, 28 июня, на автодроме в Ассене состоялась основная гонка 11-го этапа MotoGP сезона-2026, победа в которой досталась японскому гонщику Аи Огуре («Трэкхаус»/«Априлья»). Второе время показал напарник Огуры испанец Рауль Фернандес («Трэкхаус»/«Априлья»). Третий — Хорхе Мартин («Априлья»).

Для Огуры эта победа оказалось первой в карьере MotoGP и первой победой японского пилота с 2004 года (Макото Тамада, Гран-при Японии 2004 года).

Хорхе Мартин возглавил таблицу личного зачёта, имея на своём счету 193 очка, после падения Марко Бедзекки в начале дистанции Гран-при Нидерландов.

MotoGP. 11-й этап. Гран-при Нидерландов. Основная гонка (топ-10):

1. Аи Огура («Априлья») — 26 кругов

2. Рауль Фернандес («Априлья») +2.004.

3. Хорхе Мартин («Априлья») +3.512.

4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +9.315.

5. Алекс Маркес («Дукати») +10.140.

6. Энеа Бастьянини («КТМ») +10.338.

7. Марк Маркес («Дукати») +10.488.

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +19.039.

9. Брэд Биндер («КТМ») +19..383.

10. Алекс Ринс («Ямаха») +20.302.