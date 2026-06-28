Ожье выиграл Ралли Акрополис в Греции, Нёвиль — второй. Лидер чемпионата Эванс — седьмой

В воскресенье, 28 июня, в Греции, завершился восьмой этап сезона-2026 чемпионата мира по ралли (WRC) Ралли Акрополис, победу в котором одержал французский гонщик Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT). Второе место занял бельгиец Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT), лидировавший в ралли до воскресенья. Третий — японец Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT).

Эта победа стала для Ожье 69-й в карьере в WRC и второй на Ралли Акрополис. Впервые француз выиграл греческую гонку ещё в 2011 году.

Перед заключительным днём лидером общего зачёта оставался пилот Тьерри Нёвиль, имевший преимущество в 4.1 секунды. Однако уже на первом воскресном спецучастке Ожье вышел вперёд, а решающий момент наступил на втором прохождении спецучастка Агии-Теодори, где бельгиец получил сразу два прокола задних колёс и потерял более 53 секунд. После этого Ожье без ошибок преодолел заключительный спецучасток, вновь показав лучшее время.

«Похоже, на этот раз греческие боги были на моей стороне. Это был очень долгий уикенд. Мы понимали, что расслабляться нельзя было ни на секунду. Там уже не мог атаковать. Просто старался ехать максимально осторожно, внимательно следя за каждым камнем. Но теперь эта победа наша, пожалуй, это своего рода компенсация за ту, которую мы упустили в Португалии», — сказал Ожье после финиша.

У лидера чемпионата Эльфина Эванса этап не задался с начала. Гонщик закончил гонку на седьмом месте, удержав верхнюю строчку личного зачёта.

Ралли Акрополис в Греции WRC. Результаты:

1. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) — 3:36:40.7.

2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +58.3.

3. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +3:04.8.

4. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +4:55.5.

5. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +5:02.2.

6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +5:08.7.

7. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) + 5:54.9.

8. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) +8:05.8.

9. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +9:50.1.

10. Андреас Миккельсен (Skoda Fabia RS Rally2) +10:52.5.