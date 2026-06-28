Джордж Расселл — победитель ГП Австрии, Ферстаппен — второй, Хэмилтон — пятый

Сегодня, 28 июня, на арене «Ред Булл Ринг» в Шпильберге (Австрия) состоялась гонка восьмого этапа Гран-при Формулы-1 в сезоне-2026. Победителем стал гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл, а второе место занял пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.
Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.611.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.986.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +21.809.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +26.393.
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +29.399.
7. Ландо Норрис («Макларен») +31.505.
8. Шарль Леклер («Феррари») +45.659.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.
12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
14. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.
15. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
16. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга.
17. Алекс Албон («Уильямс») +2 круга.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3 круга.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл с гонки.
20. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл с гонки.
21. Серхио Перес («Кадиллак») — сошёл с гонки.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — сошёл с гонки.