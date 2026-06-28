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Зак Браун отреагировал на слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Макларен»

Зак Браун отреагировал на слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Макларен»
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун с юмором прокомментировал слухи о возможном переходе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в его команду и заявил, что доволен нынешним составом пилотов.

«Я бы очень удивился, если бы Ландо или Оскар ушли в другую команду. Они очень счастливы, у нас есть контракты, но даже без контрактов мы очень довольны ими. Если по какой-то странной причине кто-то поскользнётся на банановой кожуре, вылезая из ванны, тогда, конечно, Макс — четырёхкратный чемпион мира», — приводит слова Брауна Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен является четырёхкратным чемпионом мира (2021, 2022, 2023, 2024).

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