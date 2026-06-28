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Джордж Расселл прокомментировал победу в гонке Гран-при Австрии

Джордж Расселл прокомментировал победу в гонке Гран-при Австрии
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Гонщик немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл поделился мыслями насчёт выступления и победы в гонке Гран-при Австрии.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Невероятно вновь оказаться на вершине подиума. С последнего раза прошло немало времени, так что вечером я обязательно хорошо отмечу этот результат. Команда проделала много работы, чтобы вернуть нас в нужную колею. Очевидно, в какой-то момент наши дела шли не лучшим образом. Сегодня Макс и «Ред Булл» были очень быстры, нужно отдать им должное. Мне пришлось атаковать на каждом круге, потому что я знал, насколько быстры парни позади. Кими невероятно конкурентоспособен весь сезон, так что мне на каждом круге приходилось смотреть в тайминг.

Мы довольно рано совершили финальный пит-стоп, так что я знал, что концовка гонки будет для меня длинной. Трудные гонки проверяют тебя психологически, в этот уикенд мне было необходимо напомнить себе, что я способен выдержать этот прессинг. Каждый круг, гоночный темп — очень сильный уикенд на трассе, который, пожалуй, не очень подходит моему стилю. Теперь с нетерпением жду этапа в Сильверстоуне», — сказал Расселл в интервью после гонки.

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