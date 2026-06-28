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«Жаль, что к вечеринке я присоединился поздно». Антонелли — о 3-м месте в гонке ГП Австрии

«Жаль, что к вечеринке я присоединился поздно». Антонелли — о 3-м месте в гонке ГП Австрии
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19-летний пилот команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли высказался насчёт собственного выступления в гонке Гран-при Австрии, по итогам которой он финишировал третьим.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«На первых кругах я немного перестарался — очевидно, проехал их не лучшим образом. На первом отрезке, когда я был на «медиуме», допустил слишком много ошибок. Я потерял из-за этого три или четыре секунды, испытывал проблемы с тормозами. Как только я сменил шины, удалось перезагрузиться и найти темп. Но жаль, что к вечеринке присоединился так поздно. Мне во многом предстоит прибавить, но по крайней мере эффект от ошибок я минимизировал», — сказал Антонелли в интервью после гонки.

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