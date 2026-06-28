Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в гонке Гран-при Австрии
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Австрии, где он финишировал вторым.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986
«Довольно хорошая гонка для нас. Первые круги получились насыщенными, а после этого оставалось лишь беречь шины. Во второй половине гонки мы были в хорошем рабочем окне, но затем возникли некоторые проблемы с машиной, из-за которых я не смог вернуть прежний ритм. В любом случае, второе место — да ещё и так близко к первому — это позитивный результат», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Напомним, Ферстаппен является четырёхкратным чемпионом мира (2021, 2022, 2023, 2024).
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