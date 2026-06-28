Общий зачёт Формулы-1: Расселл сократил отставание от Антонелли до 40 очков

По итогам Гран-при Австрии Формулы-1 первую позицию общего зачёта по-прежнему удерживает пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, причём его отрыв сократился совсем незначительно — до 40 очков. Таким образом, при любом исходе Гран-при Великобритании в следующие выходные Антонелли останется во главе чемпионата.

Джордж Расселл опередил Льюиса Хэмилтона и вернулся на вторую позицию, а четвёртым теперь идёт Пиастри, который превзошёл Норриса и Леклера.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 171 очко.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 131.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 125.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 80.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 79.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 79.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 73.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 42.

9. Пьер Гасли («Альпин») — 41.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 30.

11. Оливер Берман («Хаас») — 18.

12. Франко Колапинто («Альпин») — 16.

13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 14.

14. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.

15. Алекс Албон («Уильямс») — 5.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 3.

17. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.

19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

21. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

В Кубке конструкторов отрыв «Мерседеса» от «Феррари» достиг 98 очков. Идущий третьим «Макларен» уступает ещё 45 очков.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 302 очка.

2. «Феррари» — 204.

3. «Макларен» — 159.

4. «Ред Булл» — 115.

5. «Альпин» — 57.

6. «Рейсинг Буллз» — 44.

7. «Хаас» — 21.

8. «Уильямс» — 11.

9. «Ауди» — 2.

10. «Астон Мартин» — 1.

11. «Кадиллак» — 0.