Общий зачёт Формулы-1: Расселл сократил отставание от Антонелли до 40 очков

По итогам Гран-при Австрии Формулы-1 первую позицию общего зачёта по-прежнему удерживает пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, причём его отрыв сократился совсем незначительно — до 40 очков. Таким образом, при любом исходе Гран-при Великобритании в следующие выходные Антонелли останется во главе чемпионата.
Джордж Расселл опередил Льюиса Хэмилтона и вернулся на вторую позицию, а четвёртым теперь идёт Пиастри, который превзошёл Норриса и Леклера.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 171 очко.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 131.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 125.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 80.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 79.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 79.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 73.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 42.
9. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 30.
11. Оливер Берман («Хаас») — 18.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 16.
13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 14.
14. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.
15. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 3.
17. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.
19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
21. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
В Кубке конструкторов отрыв «Мерседеса» от «Феррари» достиг 98 очков. Идущий третьим «Макларен» уступает ещё 45 очков.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 302 очка.
2. «Феррари» — 204.
3. «Макларен» — 159.
4. «Ред Булл» — 115.
5. «Альпин» — 57.
6. «Рейсинг Буллз» — 44.
7. «Хаас» — 21.
8. «Уильямс» — 11.
9. «Ауди» — 2.
10. «Астон Мартин» — 1.
11. «Кадиллак» — 0.