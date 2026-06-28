Вольф: идеальное выступление со стороны Расселла. Он был быстр и действовал хладнокровно

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф после завершения Гран-при Австрии высоко оценил выступление пилота команды Джорджа Расселла, который одержал победу в гонке.

«С финала квалификации и до самого финиша гонки — идеальное выступление со стороны Расселла. Он был быстр, отлично работал с шинами, действовал хладнокровно. Очень за него рад. Он знает, что может ехать быстро, иногда нужно просто всё сложить воедино. Просто ехать так, как можешь! Пилотам никогда не идёт на пользу, когда они начинают слишком много думать!

Мы в команде всегда говорим: гонка на максимуме — это и есть лучшая гонка. Не нужно чрезмерно осторожничать. Главное — не «убить» задние шины, не перегрузить передние. Именно это он и сделал. Джордж не зацикливался на стратегии или на отрыве от преследователей. Просто атаковал изо всех сил и выжимал из машины максимум. Так и нужно пилотировать», – приводит слова Вольфа Sky Sports.