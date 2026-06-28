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«Не тот результат, на которой рассчитывали». Хэмилтон — о пятом месте в гонке ГП Австрии

«Не тот результат, на которой рассчитывали». Хэмилтон — о пятом месте в гонке ГП Австрии
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41-летний семикратный чемпион Ф-1, а также пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался насчёт выступления в гонке Гран-при Австрии, по итогам которой он финишировал пятым.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Сегодня машина не работала ни с одним из составов шин. Это была очень и очень сложная гонка, по-настоящему тяжёлая из-за сильной жары. У меня был не очень удачный старт, я плохо стартовал. Мне удавалось атаковать, первые несколько кругов всё шло неплохо, но потом я начал отставать. С точки зрения сцепления мы просто не могли угнаться за всеми. Но команда отлично справилась со стратегией и пит-стопами. Не тот результат, на который рассчитывали, хотя бы заработали очки. Нам придётся приложить максимум усилий, чтобы понять, когда сможем получить следующее обновление мощности. Это произойдёт ещё не скоро. Надеюсь, в Сильверстоуне машина будет в лучшем состоянии», — приводит слова Хэмилтона портал Sky Sports.

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