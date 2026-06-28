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Шарль Леклер прокомментировал восьмое место в гонке Гран-при Австрии

Шарль Леклер прокомментировал восьмое место в гонке Гран-при Австрии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, где он финишировал на восьмом месте.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Сегодня был довольно плохой день для нас. Вчера я выбрал направление настроек, которое казалось похожим на то, что хорошо работало в прошлом году, но в этом году оно вообще не работало. Задней части не было, я скользил, перегревал задние шины. Было очень сложно. Никто толком не понимает разницы в производительности от уикенда к уикенду.

В Барселоне мы, вероятно, были одной из сильнейших машин — привезли обновления, которые сработали. Не думаю, что в эти выходные проблема была в обновлениях. Просто эти машины очень чувствительны. Если ты не на правильных настройках, сильно за это платишь», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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