Шарль Леклер прокомментировал восьмое место в гонке Гран-при Австрии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, где он финишировал на восьмом месте.

«Сегодня был довольно плохой день для нас. Вчера я выбрал направление настроек, которое казалось похожим на то, что хорошо работало в прошлом году, но в этом году оно вообще не работало. Задней части не было, я скользил, перегревал задние шины. Было очень сложно. Никто толком не понимает разницы в производительности от уикенда к уикенду.

В Барселоне мы, вероятно, были одной из сильнейших машин — привезли обновления, которые сработали. Не думаю, что в эти выходные проблема была в обновлениях. Просто эти машины очень чувствительны. Если ты не на правильных настройках, сильно за это платишь», — приводит слова Леклера Sky Sports.