«Самая сильная гонка «Ред Булл» в нынешнем сезоне». Лоран Мекис — о Гран-при Австрии

Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис подвёл итоги Гран-при Австрии, отметив, что команда может быть довольна результатом. Макс Ферстаппен финишировал вторым, а Исак Хаджар — шестым.

«Мы провели очень сильную гонку. Вне всяких сомнений, это самая сильная гонка «Ред Булл» в нынешнем сезоне. И, как мы уже обсуждали после квалификации, команда добилась прогресса в работе с болидом, хотя о конкретных цифрах говорить сложно. То, что нам удалось так близко подойти к достижению скорости, необходимой для победы, причём сделать это на очень сложной трассе в условиях сильной жары – это лучшее доказательство продуктивности работы команды на базе в Милтон-Кейнсе.

Знаем, что нам нужно больше, ведь наши конкуренты продолжат улучшать свои болиды, однако теперь оказались буквально в последней десятой доли секунды от того, чтобы выйти на самую верхнюю строчку. Справедливости ради, Кими Антонелли был быстрее [в конце гонки], хотя Макс Ферстаппен при этом также был немного быстрее Джорджа Расселла. Сыграли свою роль стартовые позиции», – приводит слова Мекиса Sky Sports.