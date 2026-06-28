Вассёр назвал причину неудачного выступления «Феррари» в гонке Гран-при Австрии

Руководитель итальянской команды «Феррари» Фредерик Вассёр назвал причину неудачного выступления пилотов «Скудерии» в гонке Гран-при Австрии, по итогам которой гонщики коллектива британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер финишировали на пятом и восьмом местах соответственно.

«У нас не было темпа, необходимого для борьбы с «Мерседесом» и Максом Ферстаппеном. И мы переусердствовали на первых двух кругах, из-за чего нам пришлось изменить стратегию. Всё пошло не в том направлении. Это хороший урок», — приводит слова Вассёра портал Sky Sports.

Победителем гонки стал пилот немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл.