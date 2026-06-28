Вассёр назвал причину неудачного выступления «Феррари» в гонке Гран-при Австрии
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Руководитель итальянской команды «Феррари» Фредерик Вассёр назвал причину неудачного выступления пилотов «Скудерии» в гонке Гран-при Австрии, по итогам которой гонщики коллектива британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер финишировали на пятом и восьмом местах соответственно.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986
«У нас не было темпа, необходимого для борьбы с «Мерседесом» и Максом Ферстаппеном. И мы переусердствовали на первых двух кругах, из-за чего нам пришлось изменить стратегию. Всё пошло не в том направлении. Это хороший урок», — приводит слова Вассёра портал Sky Sports.
Победителем гонки стал пилот немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл.
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