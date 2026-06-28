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Пиастри: чтобы обойти «Мерседес», нам нужно сильно прибавлять в скорости

Пиастри: чтобы обойти «Мерседес», нам нужно сильно прибавлять в скорости
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, где он финишировал на четвёртом месте.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Мы провели хорошую, уверенную гонку. Удивлён темпом «Феррари» — думал, они будут смотреться сильнее. Лично для меня же гонка сложилась отлично. В Барселоне у меня были проблемы, мне нужно было многому научиться – и в этот уикенд мы сделали хороший шаг вперёд.

В последние годы жаркие условия хорошо подходят «Макларену», этот сезон не становится исключением, пусть это и проявляется в меньшей степени. Было здорово победить «Феррари», а вот чтобы обойти «Мерседес», нам нужно сильно прибавлять в скорости. Да и «Ред Булл» сегодня был очень быстр. Думаю, что расстановка сил постоянно меняется», – приводит слова Пиастри официальный сайт Формулы-1.

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