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Стелла признал, что «Макларен» не способен бороться за подиум

Стелла признал, что «Макларен» не способен бороться за подиум
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла выразил уверенность в том, что пилоты британского коллектива пока что не способны бороться за подиум.

«Мы должны признать, что наш нынешний уровень конкурентоспособности недостаточен для борьбы за подиум. Однако мы должны быть готовы к ситуациям, подобным тем, из-за которых у наших соперников возникли проблемы с надёжностью в Барселоне. Задача ясна: нам необходимо повысить производительность нашей машины, у нас есть для этого все возможности благодаря будущим обновлениям. Мы должны успешно реализовать эти планы», — приводит слова Андреа Стеллы портал Sky Sports.

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