Ландо Норрис прокомментировал седьмое место в гонке на Гран-при Австрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, где он финишировал на седьмом месте.

«Сегодня очень многое решила стратегия, но ещё я не лучшим образом проехал первый круг. Я очень сильно стартовал, но вот затем возникли проблемы. Пару раз ошибался с выбором места для маневра, из-за этого проиграл. Нам немного не повезло, однако это всё равно хорошая гонка. Неплохой день.

У нас с Оскаром Пиастри возникают похожие проблемы с машиной. В прошлый уикенд мне удалось выжать из машины максимум, в этот уикенд лучше оказался Оскар. С нашей машиной определённо не так просто работать, выжимая максимум каждый уикенд, однако постепенно прогрессируем», — приводит слова Норриса Sky Sports.