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Ландо Норрис прокомментировал седьмое место в гонке на Гран-при Австрии

Ландо Норрис прокомментировал седьмое место в гонке на Гран-при Австрии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, где он финишировал на седьмом месте.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Сегодня очень многое решила стратегия, но ещё я не лучшим образом проехал первый круг. Я очень сильно стартовал, но вот затем возникли проблемы. Пару раз ошибался с выбором места для маневра, из-за этого проиграл. Нам немного не повезло, однако это всё равно хорошая гонка. Неплохой день.

У нас с Оскаром Пиастри возникают похожие проблемы с машиной. В прошлый уикенд мне удалось выжать из машины максимум, в этот уикенд лучше оказался Оскар. С нашей машиной определённо не так просто работать, выжимая максимум каждый уикенд, однако постепенно прогрессируем», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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