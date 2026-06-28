Судьи Гран-при Австрии объяснили, почему не наказали Переса за фальстарт
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) выпустили пресс-релиз насчёт ситуации с пилотом «Кадиллака» мексиканцем Серхио Пересом, объяснив своё решение не применять санкции в отношении гонщика за фальстарт.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986
«Машина тронулась с места до подачи стартового сигнала. Обычно за это налагается пятисекундный штраф (который не приводит к снижению стартовой позиции в следующей гонке. — Прим. «Чемпионата»). Поскольку болид уже сошёл с дистанции к моменту, когда инцидент был доведён до сведения стюардов, применение каких-либо временных штрафов представляется нецелесообразным. Поэтому стюарды принимают решение не налагать никаких штрафных санкций», — сказано в пресс-релизе.
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