Судьи Гран-при Австрии объяснили, почему не наказали Переса за фальстарт

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) выпустили пресс-релиз насчёт ситуации с пилотом «Кадиллака» мексиканцем Серхио Пересом, объяснив своё решение не применять санкции в отношении гонщика за фальстарт.

«Машина тронулась с места до подачи стартового сигнала. Обычно за это налагается пятисекундный штраф (который не приводит к снижению стартовой позиции в следующей гонке. — Прим. «Чемпионата»). Поскольку болид уже сошёл с дистанции к моменту, когда инцидент был доведён до сведения стюардов, применение каких-либо временных штрафов представляется нецелесообразным. Поэтому стюарды принимают решение не налагать никаких штрафных санкций», — сказано в пресс-релизе.