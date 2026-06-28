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Ферстаппен: я просто расхохотался, проехав пару кругов на «Сильверстоуне» на симуляторе

Ферстаппен: я просто расхохотался, проехав пару кругов на «Сильверстоуне» на симуляторе
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен раскритиковал поведение машин на трассе «Сильверстоун», где пройдёт девятый этап Формулы-1 сезона-2026. Гран-при Великобритании пройдёт с 3 по 5 июля.

«Люблю трассу «Сильверстоун». Однако, проехав несколько кругов на симуляторе, я просто расхохотался. Говоря откровенно, за рулём новых болидов «Сильверстоун» ощущается как какая-то совсем другая трасса. Тебе едва-едва хватает заряда батареи, чтобы просто закончить круг», — приводит слова Ферстаппена портал Motorsport-Magazin.

В данный момент Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 73 очка.

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