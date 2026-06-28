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«Кажется, в этом плане они безграничны». Тото Вольф — об обновлениях в «Феррари»

«Кажется, в этом плане они безграничны». Тото Вольф — об обновлениях в «Феррари»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что удивлён темпами, с которыми команда «Феррари» продолжает внедрять крупные обновления.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Мы немного удивлены, что «Феррари» может выбрасывать такие огромные обновления на машину так, как они это делают. По моему мнению, у них скоро должен закончиться лимит бюджета, потому что не можем себе этого позволить. Нам просто не хватает буфера в рамках бюджетного ограничения, чтобы привозить столько деталей, сколько они.

Надеюсь, это изменится к концу сезона, когда они больше не смогут привозить никаких деталей. По крайней мере, логика подсказывает, что так и будет, будем конвертировать это в большее преимущество. Единственные, кто не сбавляет темп, это «Феррари». Между «Маклареном», «Ред Булл» и нами можно увидеть, что у нас было одно крупное обновление, которое мы привезли в Монреаль. Между ними у нас есть мелкие детали. Думаю, то же самое у «Ред Булл» и «Макларена». Просто возможности «Феррари», кажется, в этом плане безграничны. И вдобавок ко всему они уже ожидали новый двигатель. Значит, они должны были начать его разработку шесть месяцев назад», — приводит слова Вольфа портал GP Blog.

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