Тото Вольф прокомментировал ошибки Антонелли в гонке Гран-при Австрии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал ошибки Андреа Кими Антонелли на Гран-при Австрии. Итальянский пилот финишировал третьим.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986
«Первые несколько поворотов — вот где была проиграна гонка. Режим полной атаки, ошибка с торможением в первом повороте, ошибка с торможением в третьем повороте, ошибка с торможением в четвёртом. Но, как я уже сказал, именно этого от него и ожидаю.
Как вчера с жёлтыми флагами — это больше никогда не повторится в его жизни: не заметить, двойной жёлтый или одинарный. Точно так же и сегодня: он просто хотел быть прямо рядом с Джорджем. Хотел быть прямо позади него, это стоило ему одной-двух позиций», — приводит слова Вольфа портал Motorsport.
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