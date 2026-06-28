Тото Вольф прокомментировал ошибки Антонелли в гонке Гран-при Австрии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал ошибки Андреа Кими Антонелли на Гран-при Австрии. Итальянский пилот финишировал третьим.

«Первые несколько поворотов — вот где была проиграна гонка. Режим полной атаки, ошибка с торможением в первом повороте, ошибка с торможением в третьем повороте, ошибка с торможением в четвёртом. Но, как я уже сказал, именно этого от него и ожидаю.

Как вчера с жёлтыми флагами — это больше никогда не повторится в его жизни: не заметить, двойной жёлтый или одинарный. Точно так же и сегодня: он просто хотел быть прямо рядом с Джорджем. Хотел быть прямо позади него, это стоило ему одной-двух позиций», — приводит слова Вольфа портал Motorsport.