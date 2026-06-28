Расселл: перед Барселоной я был в подавленном состоянии. Мне пришлось проявить стойкость

28-летний пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл признался, что был в подавленном состоянии из-за неудачных выступлений на последних этапах чемпионата.

«Честно говоря, кажется, что [Мельбурн] был так давно. Последние пару месяцев выдались непростыми: были очень сложные гонки, в которых казалось, что всё складывается против меня, а были и гонки, в которых я показывал отличные результаты. Конечно, рядом со мной был просто невероятный напарник, который из недели в неделю демонстрировал впечатляющие результаты. Перед Барселоной я был в довольно подавленном состоянии, мне пришлось проявить стойкость, чтобы вернуться в форму и показать хорошие результаты. Так что я очень горжусь тем, что завоевал два последних поула и одержал победу в эти выходные, особенно на трассе, которая, как мне кажется, не очень мне подходит», — приводит слова Расселла портал Sky Sports.