Макс Ферстаппен пошутил о двойных жёлтых флагах во время Гран-при Австрии
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в радиопереговорах с инженером во время Гран-при Австрии иронично прокомментировал сообщение о двойных жёлтых флагах, вызванных остановкой машины испанского гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986
Инженер сообщил Ферстаппену о двойных жёлтых флагах в месте остановки машины Сайнса. В ответ нидерландец в шутку поинтересовался:
«Это же значит, что полный газ — и обгонять? Шучу, шучу».
В данный момент Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 73 очка.
Напомним, Ферстаппен является четырёхкратным чемпионом мира (2021, 2022, 2023, 2024).
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