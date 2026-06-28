Макс Ферстаппен пошутил о двойных жёлтых флагах во время Гран-при Австрии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в радиопереговорах с инженером во время Гран-при Австрии иронично прокомментировал сообщение о двойных жёлтых флагах, вызванных остановкой машины испанского гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса.

Инженер сообщил Ферстаппену о двойных жёлтых флагах в месте остановки машины Сайнса. В ответ нидерландец в шутку поинтересовался:

«Это же значит, что полный газ — и обгонять? Шучу, шучу».

В данный момент Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 73 очка.

Напомним, Ферстаппен является четырёхкратным чемпионом мира (2021, 2022, 2023, 2024).