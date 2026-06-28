Хаджар: после нескольких блокировок колёс немного потерял уверенность в управлении болидом

Французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар подвёл итоги Гран-при Австрии, рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу гонки, а также отметил прогресс в работе с болидом. Гонщик финишировал шестым, а его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место.

«У меня случилось несколько блокировок колёс, после чего я немного потерял уверенность в управлении болидом. С каждым кругом мне приходилось всё сильнее себя сдерживать. Что касается обновлений болида, то первые новинки появились в Майами, где мы смогли сделать большой шаг вперёд. Здесь сделали ещё один шаг. При этом по темпу на одном быстром круге мы пока не на одном уровне с «Мерседесом». Однако в целом прогресс обнадёживает», — приводит слова Хаджара Motor Sport Magazine.