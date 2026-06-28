Макс Ферстаппен отреагировал на слухи о возможном переходе в «Макларен»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен прокомментировал слухи насчёт своего возможного ухода из австрийской команды в британский коллектив «Макларен».

— Что касается следующего года: как и всегда, ваше будущее находится в центре внимания, сопровождаясь слухами и утечками информации. Что вы можете нам рассказать?

— Ничего особенного, всё точно так же, как я говорил в прошлом году. У меня долгосрочный контракт с «Ред Булл», насколько мне известно, я сосредоточен на своей работе, на том, чтобы показывать лучшие результаты на трассе и в команде. Ничего нового сказать не могу, — приводит слова Ферстаппена издание La Gazzetta dello Sport.