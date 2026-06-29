«У меня никогда не было сомнений в его огромном таланте». Макс Ферстаппен — об Антонелли

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен лестно высказался в адрес 19-летнего гонщика «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Хорошо знаю Кими, мы сблизились в прошлом году, у меня никогда не было сомнений в его огромном таланте. Но да, в этом сезоне он делает что-то невероятное: ему 19 лет, а он уже борется за чемпионский титул. Я рано пришёл в Формулу-1, но долго ждал, прежде чем начать бороться за чемпионство. Он же, с другой стороны, с очень конкурентоспособной машиной, сразу же продемонстрировал, что может справиться с давлением, находясь в числе лидеров. Для спорта здорово видеть такого человека, как он, лидирующего в чемпионате, особенно потому, что прежде всего Кими — замечательный человек», — приводит слова Ферстаппена издание La Gazzetta dello Sport.