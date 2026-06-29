«Самая тяжёлая гонка этого года». Пьер Гасли — о Гран-при Австрии
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвёл итоги Гран-при Австрии, заявив, что побороться за очки ему помешали большие проблемы с износом шин. Французский гонщик финишировал на 13-м месте.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986
«Самая тяжёлая гонка этого года. Мне пришлось трижды останавливаться в боксах, потому что шины на моём болиде просто дезинтегрировались. Износ шин у «Альпин» был намного сильнее, чем у всех конкурентов. При этом для меня ясно, что машине сильно не хватало оптимального баланса. Мы [с Колапинто] обеспечим команде очень точную обратную связь о поведении болидов, после чего коллектив сможет выяснить, в каких областях нам нужно прибавлять», — приводит слова Гасли Motor Sport Magazine.
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