«Самая тяжёлая гонка этого года». Пьер Гасли — о Гран-при Австрии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвёл итоги Гран-при Австрии, заявив, что побороться за очки ему помешали большие проблемы с износом шин. Французский гонщик финишировал на 13-м месте.

«Самая тяжёлая гонка этого года. Мне пришлось трижды останавливаться в боксах, потому что шины на моём болиде просто дезинтегрировались. Износ шин у «Альпин» был намного сильнее, чем у всех конкурентов. При этом для меня ясно, что машине сильно не хватало оптимального баланса. Мы [с Колапинто] обеспечим команде очень точную обратную связь о поведении болидов, после чего коллектив сможет выяснить, в каких областях нам нужно прибавлять», — приводит слова Гасли Motor Sport Magazine.